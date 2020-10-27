İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 44 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

Elazığ’da tüm şartları yerine getiren 44 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Elazığ'da tüm şartları yerine getiren 44 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.


Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında Elazığ'da da çalışma yapıldı. Bu kapsamda tüm şartları yerine getiren birinci grupta yer alan 44 okul "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sertifika programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, okul müdürlerine belgelerini teslim etti.


Öteyandan, başvurusu onaylanan ve tüm şartları yerine getirerek sertifika almaya hak kazanan 150 okulun sertifikasyon işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.