İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 4,5 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4,5 kilo esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4,5 kilo esrar ele geçirildi.


Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu madde kaçıracağı bilgisini aldı. Takibe alınan şüpheli yol kontrol noktasında durduruldu. Şüpheli ve aracı narkotik köpeği Salgın'ın yardımıyla arandı. Aramada, şüphelinin aracında zulalanmış 4 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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