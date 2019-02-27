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Elazığ'da 450 litre kaçak üretilen içki ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 450 litre kaçak olarak üretilen şarap ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 450 litre kaçak olarak üretilen şarap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dambüyük köyü Tapanlı Mezrasında bir adreste kaçak içki üretildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine savcılık kararıyla belirlenen adrese baskın yapıldı. Baskında belirlenen adreste varil ve bidonların içerisinde kaçak olarak üretilmiş 450 litre şarap ele geçirildi.


Kaçak içki operasyonu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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