Elazığ'da 496 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da dün başlayan ve sabaha kadar etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 496 köy yolu ulaşıma kapandı. Depremin vurduğu kentte çadır kentler de beyaza büründü.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından yoğun kar yağışı Elazığ genelinde etkisini sürdürüyor. Dün hafif hafif yağmaya başlayan kar, akşam saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttırarak sabaha kadar aralıksız sürdü. Kent merkezinde 30 santime kadar ulaşan kar kalınlığı nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Elazığ Belediyesi tarafından hem tuzlama hem de iş makineleri ile karla mücadele çalışması yapılmasına rağmen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 550 köy yolundan 496'sı ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 100, tüm ilçelerde ise 396 köyün yolunun kapanması üzerine valilik koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin acil durumlar ile grup yollarının açılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan yolların zaman zaman geri kapandığı bildirildi.

Kar depremzedeleri de etkiledi

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle evleri hasar gören aileler, geçici barınma merkezleri tamamlanana kadar yerleştirildikleri çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor. AFAD ve Kızılay'ın koordinesinde üç öğün sıcak yemek verilen depremzedelerin çadırlarının bulunduğu bölge de karla kaplandı. Elazığ'da bu kış ilk defa bu kadar kar yağdığını belirten vatandaşlar, karın bereket olduğunu ancak deprem nedeniyle yaşam şartlarının biraz zorlaştığını aktardılar.