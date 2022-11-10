İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 4'üncü kattan düşen çocuk yaralandı

Elazığ’da bir binanın 4’üncü katından düşen 16 yaşındaki kız çocuğu şans eseri sağ kurtuldu.

Elazığ'da bir binanın 4'üncü katından düşen 16 yaşındaki kız çocuğu şans eseri sağ kurtuldu. Hafif yaralan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.


Olay, merkez Kırklar Mahallesi Aydınlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki kız çocuğu G.Y. dengesini kaybederek 4'üncü kattan aşağı düştü. Çocuğun yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Şans eseri sağ kurtulan ve hafif yaralanan Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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