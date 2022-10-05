İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 4'üncü kattan düşen kadın yaralandı

Elazığ’da bir binanın 4’üncü katından düşen genç kadın yaralandı.

Elazığ'da bir binanın 4'üncü katından düşen genç kadın yaralandı.


Olay, merkez Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki İ.B., 4. katın camından aşağı düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversite Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

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