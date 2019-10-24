Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli yakalandı

Yakalanan şüphelilerin çaldığı bir çok malzemede ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 3 iş yeri, bir ev ve bir motosiklet hırsızlığına karışan şüpheliler M.A., F.Ç. ve Ü.D. belirlendi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden çalınan motosiklet, 22 bin TL para, 15 bin TL değerinde inşaat, el aletleri ile 3 adet bilgisayar, 1 adet av tüfeği, elektronik eşyalar ve bakır malzemeler ele geçti.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.