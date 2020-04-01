İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 5 gün önceki kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’da 5 gün önce silah ve bıçaklı kavgada yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Elazığ'da 5 gün önce silah ve bıçaklı kavgada yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay,merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kullanılan bıçak ve tüfekle 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 48 yaşındaki Z.K., 5 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öteyandan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olaya karışan şüpheliler K.B. T.O. ve Y.O.'yu tespit ederek yakalamasının ardından tutuklanmasını sağlamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.