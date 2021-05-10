İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Elazığ’da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Elazığ'da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.


Yangın, gece merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev alev yanan çatı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, binadaki iş yerleri hariç daire kısımlarının boş olduğu öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.