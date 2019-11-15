Elazığ'da 5 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir araca operasyon düzenledi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta yapılan aramada 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler O.A ve R.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.