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Elazığ'da 5 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir araca operasyon düzenledi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta yapılan aramada 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler O.A ve R.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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