Elazığ'da 5 köy yolu ulaşıma açıldı 8'inde çalışmalar sürüyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan 13 köy yolundan 5'i ulaşıma açılırken 8'inde çalışmalar sürüyor.

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından 13 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri 60 personel ve 64 araçla kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında 5 köy yolu ulaşıma açılırken, Karakoçan'da 1 Kovancılar'da 3 ve Sivrice'de 4 olmak üzere 8 köy yolunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi.