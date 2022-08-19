Elazığ'da 5 köyde sulanabilir alan bin 500 dekara çıkarıldı

Elazığ'da merkeze bağlı 5 köyde yeni yapılan sulama havuzları ile sulanabilir alan bin 500 dekara çıkarıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi, sulanabilir tarım alanlarını artırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Sakabaşı, Ortaçalı, Öksüzuşağı, Akçakale ve Yalındamlar Köyleri'nde 5 adet 72 tonluk havuz yapıldı. Yapılan sulama havuzları ile sulanabilir alan bin 500 dekara çıkarıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, “Yatırım programında yer alan sulama projeleri gerçekleştirilen çalışmalar bir bir hizmete açılmaktadır. Yeni sulama projeleri hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan ve daha çok üreticimiz suya kavuşturmaktadır. Yapılan çalışmalar ile şehrimizde tarımsal üretimin payı artırılarak yerel kalkınmaya katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Elazığ İl Özel İdaresi tarımsal üretimi artırmak amacıyla her zaman üreticilerimize destek olmaya ve alt yapı projelerini hayata geçirmeye devam edecektir” denildi.