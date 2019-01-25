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Elazığ'da 500 aileye gıda desteği

Elazığ’da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi gönderildi.

Elazığ'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi gönderildi.


İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından "Mutlu Olmak İstiyorsan Mutlu Et” sloganı ile çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada hayırseverlerin desteğiyle 500 adet gıda kolisini oluşturuldu. Gıda kolileri, belirlenen ihtiyaç sahibi 500 aileye ulaştırıldı.


Cemiyet olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Abdulmutalip Demirtaş,"Hayırsever insanların katkıları ile temin edilen 500 adet gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Mazlumlara umut, mağdurlara merhametli olma ilkesinden hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"dedi.

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