İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 500 aileye gıda desteği

Elazığ’da 500 aileye hazırlanan gıda paketleri ulaştırıldı.

Elazığ'da 500 aileye hazırlanan gıda paketleri ulaştırıldı.


İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından "Mutlu olmak istiyorsan, mutlu et" sloganı ile çalışma yapıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan çalışmada 500 adet gıda kolisi hazırlanarak, yetim ve muhacir ailelerin evlerine ulaştırıldı.


Yapılan yardımla ilgili bilgi veren Yetim Komisyonu Başkanı Abdultalip Demirtaş, komisyon olarak hayırsever insanların katkıları ile temin edilen 500 adet gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.


Yardımların 300 kolisinin yetim, 200 kolisinin de muhacir ailelere ulaştırıldığını aktaran Demirtaş, soğuk kış günlerinde ailelerin içlerini ısıtmaktan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.