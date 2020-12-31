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Elazığ'da 500 aileye gıda kolisi ulaştırıldı

Elazığ’da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi ulaştırıldı.

Elazığ'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi ulaştırıldı.


İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi Yetim Komisyonu kış yardımları kapsamında yetim ve muhtaç durumda olan 500 aile için gıda kolisi hazırladı. Hazırlanan koliler, belirlenen adreslere tek tek ulaştırıldı.


Cemiyetin Yetim Komisyonu Başkanı Abdultalip Demirtaş, amaçlarının yetim aileleri bir nebze de olsa sevindirmek olduğunu belirterek," Komisyonumuz kışa girerken ‘Yetimler Üşümesin' projesi kapsamında 500 yetim çocuğumuza bot ve mont yardımında da bulunmuştu. Sloganı ‘Mutlu Olmak İstiyorsan Mutlu Et' olan yetim komisyonumuz her zaman yetimlerin yanında ve yakınında olacaktır. Bu kapsamda 500 ailemize gıda kolisi hazırlayıp ulaştırdık”dedi.

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