İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 53 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Elazığ’da etkisini gösteren kar yağışının ardından kapanan 53 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da etkisini gösteren kar yağışının ardından kapanan 53 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kar, Elazığ genelinde etkisini sürdürüyor. İki gün önce başlayan kar yağışından dolayı kent genelinde bulunan 547 köy yolundan 53'ü ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 60 personel ve 64 araçla kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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