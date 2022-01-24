İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 531 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ’da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 531 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 531 köy yolu ulaşıma kapandı.


Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da etkisini sürdüren kar ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün geceden bu yana aralıksız devam eden kar yağışı, 531 köy yolunu ulaşıma kapattı.


İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin, iki gündür kentte devam eden kar yağışı dolayısıyla başlattığı karla mücadele çalışmalarını yoğun ve aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.