Elazığ'da 531 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 531 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da etkisini sürdüren kar ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün geceden bu yana aralıksız devam eden kar yağışı, 531 köy yolunu ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin, iki gündür kentte devam eden kar yağışı dolayısıyla başlattığı karla mücadele çalışmalarını yoğun ve aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi.