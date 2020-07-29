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Elazığ'da 6 ayda 33 bin kişi Açıkkapı'ya başvurdu

Elazığ’da 6 ay içerisinde 33 bin 427 kişinin Açıkkapı Şube Müdürlüğü’ne başvurduğu bildirildi.

Elazığ'da 6 ay içerisinde 33 bin 427 kişinin Açıkkapı Şube Müdürlüğü'ne başvurduğu bildirildi.


Vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilip sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açıkkapı Şube Müdürlüğü'nün toplantısı gerçekleştirildi. Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Açıkkapı Şube Müdürü Ahmet Kamışlı ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda birimin karşılaştığı sorunlar masaya yatırılarak, çözülmesi hususundaki öneriler görüşüldü. 2019 yılında Açıkkapı'ya 2 bin 275 kişi başvururken 2020 yılının ilk 6 ayında bu sayının 33 bin 427'ye ulaştığı bildirildi.


Toplantıda Vali Yardımcısı Abbasoğlu , beklemekte olan evrakların biran önce çözüme kavuşması ve vatandaşların taleplerinin büyük bir titizlikle alınıp yetkili kurumlara iletilmesi, akabinde 1 iş günü içerisinde sonuçlandırılması konusunda talimat verdiği aktarıldı.

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