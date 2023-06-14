İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da 6 ayda yakalanan dilencilere 336 bin lira ceza kesildi

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 6 ayda yakalanan 546 dilenciye, 336 bin 882 lira para cezası kesildi.


Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, yılbaşından itibaren yerli ve yabancı olmak üzere yakaladığı dilencilere toplamda 336 bin 882 lira para cezası kesti. Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, dilencilere para vermemeleri gerektiğini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.