Elazığ'da 6 bina tahliye edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Elazığ'da ağır hasar alan 6 bina tahliye edildi. Çöken bir binada ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle birlikte Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi için ekipler, arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan Gazi Caddesi'nde bitişik halde bulunan 6 bina tahliye edildi. Güvenlik şeridi çekilen binalara girişler yasaklandı.