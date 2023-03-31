Elazığ'da 6 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı

Elazığ'da doğal gaz kaçağı için bir eve giren polis ekipleri, 6 kişiyi kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından 6 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay, merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olayı öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından cinnet getiren Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedeni 2 savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme sürüyor.