Elazığ'da 60 okula kütüphane kuruldu

Elazığ'da ‘Kütüphanesiz Okul kalmayacak' projesi kapsamında 60 okula kütüphane kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi Elazığ'da da hızla sürüyor. Bu kapsamda kütüphanesi bulunmayan 83 okulun 60'ına kütüphane kurulumu tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, kurulumu yapılan kütüphanelerde incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “İlimiz genelinde kütüphanesi olmayan tüm okullarımızı tespit ederek hızlı bir şekilde kütüphane kurulumuna başladık. Bugüne kadar 60 okulumuzdaki kütüphanelerin kurulumunu tamamladık. Aralık ayının sonuna varmadan tüm okullarımızdaki kütüphane kurulumu işlemlerimiz tamamlanacaktır. Proje kapsamında kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılacak, okullardaki mevcut kütüphaneler ise yenilenecek. Bakanlığımızca gerekli olan tüm kaynaklar ilimize sağlanıyor Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projemiz ile amacımız, öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamaktır” dedi.