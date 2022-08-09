İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Elazığ iline kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlanarak A.A. isimli şüphelinin kullandığı araç Hankendi Jandarma Yol Kontrol Noktasında durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 648 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 lira idari para cezası uygulanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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