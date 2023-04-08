Elazığ'da 7 hırsızlık olayına karışan 2 kişi yakalandı

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Güneykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 hırsızlık olayı ile ilgili olarak jandarma dedektifleri ve Güneykent Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince araştırma başlatıldı. Yürütülen araştırma sonucunda 2 şüpheli tespit edilerek, ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, ikametlerinde ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan 2 zanlı, tutuklanarak Elazığ Kapalı T ve E Tipi Ceza İnfaz kurumlarına teslim edildi.