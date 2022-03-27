İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 72 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından 72 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından 72 köy yolu ulaşıma kapandı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ'da kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kar yağışının ardından merkezde 15, Maden'de 21, Baskil'de 6, Keban'da 1, Sivrice'de 29 olmak üzere toplamda 72 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

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