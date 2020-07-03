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Elazığ'da 75 kilo kubar esrar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada araziye gizlenen ve kurutmaya bırakılan 75 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada araziye gizlenen ve kurutmaya bırakılan 75 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, 2 şüphelinin dağlık araziye Hint keneviri ekip yetiştirdiği ve kurutmaya bıraktığını öğrendi. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çalılıklar arasına gizlenen ve torbalarda kurutmaya bırakılmış 75 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.B. ve E.B. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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