Elazığ'da 750 bin TL'si hibe 1,5 milyonluk silo yatırımı açıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hububatın kaliteli olarak depolanıp tüketiciye ulaştırılması konusunda önemli bir yöntem olan ve 750 bin TL'si hibe destekli 1,5 milyonliraya mal olan çelik silolar hizmete sunuldu.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ilçeye bağlı Ekinözü köyünde yüzde 50 hibe destekli çelik silo tesisi tamamlandı. Tesisin açılışı bugün Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, kurum ve kurum temsilcileri ve çiftçilerin katılımıyla yapıldı.

Tesisle ilgili bilgi veren işletme sahibi Nurettin Nuri Çelik;"1. Etap bu yatırımımız 21 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Hali hazırda 6 bin ton kapasiteli olan tesisimizi 25 bin ton kapasiteye ulaştırma gayreti içerisinde olacağız"dedi.

Bakanlıklarının birçok başlık adı altında üreticiye ve çiftçiye destek verdiğini anımsatan İl Müdürü Turan Karahan ise,"Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi projeleri kapsamında 2006 yılından beri uyguladığımız yarısı sizden yarısı bizden sloganıyla yüzde 50 hibe ile destekler sunuyoruz. Bu ekonomik desteklerin desteklenmesi projelerinde il olarak da bugüne kadar 92 projeyi yaklaşık 45 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirdik ve yine bunlara 20 milyon civarında hibe desteği sağladık. Bu yatırım destekleri içerisinde ilimiz için gerçekten önemli olan ve hububat üretiminin depolanmasını, kalitesini ve tüketiciye zamanında kaliteli ürünün ulaştırılması noktasında ciddi mana da önemsediğimiz çelik silolardan 12 tanesinin desteğini gerçekleştirdik. Bunlara yaklaşık 5 milyon lira hibe desteğini sağladık. Şuan da açılışını gerçekleştireceğimiz ve özellikle hububat ekimi anlamında çok önemli bir ovamız olan Kovancılar ve civarını besleyecek olan burada üretimi yapılan hububatın kaliteli bir şekilde depolanıp sonra tüketiciye ulaşmasını sağlayacak 6 bin ton kapasiteye sahip olan bu tesisimize desteğimizi sunduk. Yaklaşık 1,5 milyon liralık yatırım değeri olan bu işletmemize 750 bin lira yani yüzde 50 hibe bir destek olduk"diye bilgi verdi.

Ekonomik açıdan dünyada üretimin pek çok yöntemi olduğunu vurgulayan İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise,"Biz üretmek zorundayız. Hem bölgedeki insanımızın sosyo ekonomik açıdan korumak, buradaki göçü engelleyebilmek ve onların büyük şehirlerde hem kendilerini hem evlatlarımızın kaybolmasını engellemek için burada üreticiyi ve çiftçiyi tutmamız lazım"şeklinde konuştu.

Daha sonra tesisin açılışı katılımcıların kurdele kesimiyle yapıldı.