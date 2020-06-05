İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 750 kilo tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışmada 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi, 9 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla ilgili yaptığı çalışmada 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi, 9 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 9 şüphelinin sigara üretimi yapmak amacıyla kaçak malzemeler getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin malzeme getirdiği aracı belirleyen jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda 9 şahıs yakalandı, 750 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 29 bin TL'de ceza kesildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.