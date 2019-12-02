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Elazığ'da 8 göçmenle birlikte 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekipler tarafından yapılan kontrollerde Afganistan ve Mısır uyruklu 8 göçmen ile birlikte 2 organizatör de yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekipler tarafından yapılan kontrollerde Afganistan ve Mısır uyruklu 8 göçmen ile birlikte 2 organizatör de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Diyarbakır yolu üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine 2 araç durduruldu. Araçları kontrol edine ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afganistan ve Mısır uyruklu 8 şahsı yakaladı. Şahısların ulaşımını sağlayan şüpheliler M.B. ile M.A. ise gözaltına alındı.


Göçmenlerin yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

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