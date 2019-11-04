Elazığ'da 8 ilin katılımıyla MEB Coğrafi Bilgi Sistemi toplantısı

Elazığ'da Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde 8 ilin katılımıyla MEB Coğrafi Bilgi Sistemi toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2016- 2019 yıllarında, 81 il de bakanlığa bağlı eğitim kurumlarına ait mekansal verilerin ölçülmesi ve imar planlarındaki eğitim alanlarına ilişkin bilgilerin veri tabanına aktarılması işinin tamamlandığı belirtildi. Toplanan verilerin görüntülenmesi, sorgulanması, analiz yapılması, mevcut verilerin güncellenmesi ve oluşturulan envanterlerin yönetilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen yazılım programı ve Coğrafi Bilgi Sistemi konularında Elazığ'da toplantı yapıldığı aktarıldı. Toplantıya bakanlık İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgiler Sistemleri ve Emlak Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mahir Sever ile birlikte Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Mardin, Batman, Tunceli, Şırnak ve Siirt'den müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katıldı. Merkez Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu'de yapılan toplantıda bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk;"MEB Coğrafi Bilgi Sistemi projesi ile ülkemizdeki tüm okulların coğrafi verileri toplanarak, hızlı bilgi akışı, etkili ve doğru analizlerle daha verimli envanter yönetimi sağlamayı hedeflediği bu proje ile verinin politikaların belirlenmesinde stratejik değerini ortaya koymuştur.Özellikle hem çalışan ekibi hem de hitap ettiği kesimin sayıca çok fazla eğitimde doğrudan ve dolaylı olarak karar verebilmek için her türlü bilimsel ve teknolojik yeniliği takip etmek,verilerin güncelliğini sağlamak için bu projeyi çok önemsiyoruz"dedi.