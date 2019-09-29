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Elazığ'da 8 katlı binadan kopan beton parçalar 2 kişiyi yaraladı

Elazığ’da 8 katlı binanın 7’nci katından kopan beton parçalarının aşağı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da 8 katlı binanın 7'nci katından kopan beton parçalarının aşağı düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın 7'nci katından kopan beton parçalar düştü. Düşen parçalar binanın altından geçen Ali Tozkoparan (52) ve Erol Tozkoparan (37) isabet etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye şerit çekerek vatandaşların binanın altından geçmesini engelleyerek inceleme yaptı.


Ayrıca bina önünde aracı bulunan vatandaşlar da arabalarını güvenli yerlere aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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