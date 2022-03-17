Elazığ'da 8 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

Elazığ'da bir hafta önce etkisini gösteren kar yağışından dolayı kapalı olan köy yolu sayısı 8'e düşerken, yolların ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Geçen hafta, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı etkisini göstermişti. Bir hafta önce başlayan kar yağışından dolayı kapanan 37 yoldan 29'u çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 60 personel ve 64 araçla kapalı durumda bulunan 8 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.