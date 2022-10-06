İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak içki ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda evde kaçak şarap üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi alındı. Bunun üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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