İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 800 kilo kaçak balık ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak olarak avlanan 800 kilogram balık ele geçirildi, 1 şahşa işlem yapıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak olarak avlanan 800 kilogram balık ele geçirildi, 1 şahşa işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Diyarbakır güzergahında durdurulan bir kamyonette Keban Baraj Gölünden kaçak olarak yakalandığı belirlenen 800 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.


Ele geçirilen balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.