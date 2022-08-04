Elazığ'da 800 yıllık camiye yoğun ilgi

Elazığ'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi'ndeki 800 yıllık Esadiye Camii vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Harput Mahallesi'nde Artukluklar döneminde yapılan 800 yıllık Esadiye Camii, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle ibadete açıldı. İbadete açılan tarihi cami vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Camiyi görmeye gelen vatandaşlar, ibadetlerini yaptıktan sonra fotoğraflarını çekiyor.

800 yıllık Esadiye Camii'nin 4 yıllık restorasyon çalışmasının bittiğini belirten Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı üstlenilen yapı gün yüzüne çıkarıldı. Camimiz şu anda ibadete açık durumda. Vatandaşlarımız burada beş vakit namazlarını eda edebilirler. Esadiye Camii, Ulu Cami'ye inerken Kur'an kursunun kuzey tarafına bakan bölgesinde kalıyor. Buraya hem vatandaşlarımız geliyor hem de camimizin hocası talebe yetiştiriyor. Cemaatimizle birlikte bugün burada öğle namazımızı kıldık. Harput Mahallesi'nin neyi varsa gün yüzüne çıkartılması lazım. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Elazığ Belediyemiz tarihimizi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Burası da 800 yıllık olan tarihi bir camidir. Restorasyonu her ne kadar uzun sürse de tarihin yeniden gün yüzüne çıkartılmasında emeği olanlara teşekkür ediyoruz. UNESCO'da geçici listedeyiz. Tarihlerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte UNCESCO'da kalıcı olabiliriz. Harput'un her noktası tarihtir. Bu yüzden Elazığ Belediyemiz burada güzel çalışmalar yapıyor. Harput'un girişinde dahi çalışmalarımız devam ediyor. Bu yüzden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederiz. Başkanımız seçimden önce 'Tarihi gün yüzüne çıkartacağım' demişti. Kendisinden Allah razı olsun sözünde durdu" dedi.

Camiyi gezmeye gelen Yeni Camii imamı Sümer Yılmaz ise, “17 yıldır Elazığ merkezde görev yapmaktayım. Burada zamanında Harput Eğitim Merkezinde kurslar aldık. Buraya sürekli gelip giderdim. O zamanlar harabe durumdaydı ve cami durumunda değildi. Ben zaman zaman buraya gelirdim ne durumda diye ama geçen yıla kadar buranın tadilatı devam ediyordu. Bugün de Harput Mahallesi'ne gelmişken burayı merak ettim ve tekrar geldim. Restorasyonun bittiğini görünce çok sevindim. 800 yıllık Artuklular dönemine ait olan cami tarihimize ışık tutuyor. Caminin restorasyonunda emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.