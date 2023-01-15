İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da kar yağışından dolayı kapanan 84 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da kar yağışından dolayı kapanan 84 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ kırsalında kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 547 köy yolundan 84'ü ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 96 personel ve 57 araçla kapalı durumda bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

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