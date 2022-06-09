İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da 84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 84 yaşındaki vatandaş, kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 84 yaşındaki vatandaş, kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.


Olay Karakoçan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki Süleyman U.'yu kene ısırdı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan Süleyman U., önce Karakoçan İlçe Devlet Hastanesine, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.


Süleyman U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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