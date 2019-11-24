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Elazığ'da 86 yaşındaki emekli öğretmen unutulmadı

Elazığ’da eğitimciler, 86 yaşındaki emekli öğretmeni ve hasta bir öğretmeni ziyaret etti.

Elazığ'da eğitimciler, 86 yaşındaki emekli öğretmeni ve hasta bir öğretmeni ziyaret etti.


Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi koordinesinde eğitimciler 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaşlı ve hasta öğretmenleri ziyaret etti. İlk olarak 86 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Turan Kar'ın evine giden Şube Başkanı İbrahim Bahşi ve beraberindekiler, çiçek verip günlerini kutladı. Daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Cemil Nozoğlu'nu ziyaret eden eğitimciler, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunup Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Bütün eğitim çalışanları adına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Şube Başkanı Bahşi, “Bu neslin yetişmesinde yıllarca emeği oldu. Yetiştirdiği insanlar şu an farklı kurumlarda görev yapıyorlar. Onların bize emeği çoktur. Bugünün anısına kendisini ziyarete geldik. Toplumumuz ve ilimiz adına bu çiçeği takdim etmek istiyorum” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli öğretmen Ahmet Turan Kar ise, “Yıllarca büyük hizmetler verdik. Memlekete faydalı çok öğrencilerim yetişti. Bununla ben ölünceye kadar gurur duyacağım. Öğretmenler Günü nedeniyle beni evimde ziyaret etmeniz beni çok memnun etti. Ömrüm boyunca bu anı unutmayacağım. Öğretmenler öğrencileri ile meşgul olmalılar. Öğrenci toplumu bizim için gurur kaynağıdır. Biz öğrencilerimizi eğitirken ve öğretirken çok dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

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