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Elazığ'da 900 kilo kaçak avlanan balık yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak olarak avlanan 900 kilogram balık ele geçirildi, 2 şahsa işlem yapıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak olarak avlanan 900 kilogram balık ele geçirildi, 2 şahsa işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, yol uygulaması gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada durdurulan bir kamyonette Keban Baraj Gölünden kaçak olarak yakalandığı belirlenen 900 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.


Ele geçirilen balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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