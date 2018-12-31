Elazığ'da 92 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapanırken, yüksek noktalarda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 552 köyden 332'sinin yolunun dün İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasının ardından dün akşam tekrar başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 92 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı. Elazığ merkezde 12, ilçelerden Arıcak'ta 11, Alacakaya'da 10, Keban'da 30, Ağın'da 16, Baskil'de 4, Maden'de 3, Sivrice'de ve Kovancılar'da 2'şer, Karakoçan'da ile Palu'da ise 1'er olmak üzere toplam 92 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle kapanan köy yolu sayısının artabileceği bildirildi. İl Özel İdaresinin kar yağışına karşı hazır bekleyen ekipleri, kapanan yolları açmak için 24 saat aralıksız çalışıyor.

Elazığ'a son yıllarda kar yağmadığını belirten Mücahit Kahraman adlı vatandaş, "İyi ki bu sene yağdı. Kar çok iyidir ve berekettir. Ekinler ve tarlalar için iyidir. Geçen sene kar yoktu, yağmur vardı. Bu sene karın böyle devam etmesini istiyorum. Bu sene bayağı yağıyor" dedi.

Son 2-3 yıldır kar yağmadığı için kuraklık olduğuna değinen Mehmet Yıldırım ise, "Köylülerde sıkıntı çekiyor. Bu sene yağması herkes için iyi oldu. Bu sene iyi ki yağdı" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de kar, Adıyaman'da ise aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceğini açıkladı.