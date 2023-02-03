Elazığ'da aç kalan kurt ve tilki şehir merkezine indi

Elazığ'da yiyecek aramak için şehir merkezine inen kurt ve tilki, cep telefonuyla görüntülendi.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları insanlar kadar doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, gece saatlerinde Yıldız Bağları Mahallesi'ne indi. Mahallede sokak sokak gezen kurt, burada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre etrafta dolaşan kurt, daha sonra gözden kayboldu. Aynı şekilde sabaha karşı bir tilkinin de Sanayi Mahallesi'nde çöp konteynerinde yiyecek aradığı görüldü.