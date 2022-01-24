İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da aç kalan tilki şehre indi sokak sokak gezdi

Elazığ’da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da aç kalan ve doğal yaşam alanından il merkezine inen tilkinin yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki Çaydaçıra Mahallesine indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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