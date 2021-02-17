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Elazığ'da acemi erler yemin etti

Elazığ’da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

Elazığ'da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.


İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 60 acemi er için İl Jandarma Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyeleri Vali Erkaya Yırık tarafından verildi. Daha sonra acemi erler Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.


Törene, Vali Erkaya Yırık'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Göktaş ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel katıldı.

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