Elazığ'da acemi erler yemin etti

Elazığ'da vatani görevini yapan acemi erler, düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 65 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitim devresinde başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Daha sonra acemi erler Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve askeri erkan katıldı.