İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da ağaca tırmanan vaşak görüntülendi

Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşak tırmandığı ağaçta görüntülendi.

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında olan vaşak tırmandığı ağaçta görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, karakoçan ilçesine bağlı Çavuşoğlu köyü sınırlarında görüldü. Bir ağaca tırmanan hayvanı bölgeden geçenler fark etti. Ağaçta fotoğrafı çekilen vaşak, saniyeler içinde atlayarak bölgeden hızlıca uzaklaştı.


Öte yandan, Elazığ'ın bazı bölgelerinde nadir de olsa zaman zaman vaşak görülebiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.