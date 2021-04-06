Elazığ'da ağaçlar beyaz gelinliğini giydi, muhteşem görüntü ortaya çıktı

Türkiye'de aroması ve kalitesi ile ilk sıralarda yer alan Elazığ'ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda dikili bulunan yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı çiçek açtı, ortaya görsel şölen çıktı.

20 bin nüfuslu Elazığ'ın Baskil ilçesinde 100 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı bulunuyor. Yılda 70 bin tona kadar kayısı üretiminin gerçekleştirildiği ilçede baharla birlikte ağaçlar çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla bahçeler beyaza bürünerek adeta gelinliğini giydi. Yeşil ve beyazın birleşmesiyle doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri güzelliği ile etkileyen bahçeler, görsel şölen sunuyor. Çiçeklerin de açması ile üreticiler, ilaçlama yaparak ürünlerini hastalıklarda korumak için büyük çaba sarf ediyor. Kıyı şeritlerinin önceden açtığını ve geçen haftaki dondan etkilendiğini belirten üreticiler, ilçe merkezinde ağaçların yeni çiçek açtığını, don vurmaması halinde 5 yılın en iyi verimini beklediklerini ifade etti.

Bu sene çiçeklenme döneminin çok güzel geçtiğini belirten üretici Yılmaz Özen (30) “1 hafta önce don olayı yaşadık. O zaman da tomurcuk dönemiydi. Şuanda çiçek ilaçlarımızı yapıyoruz. Ortalama 5 yıldır bu yörede ürün alamıyorduk. Bu yıl umutluyuz. Allah nasip ederse bu yıl ürünümüzü alırız. 270 kök kayısı ağacım var. Geçen yıl sadece 200 kilo ürün aldık. Normal şartlarda tutarsa 10 ton civarı kuru kayısı alacak kapasitemiz var. Bu dönem inşallah alırız. Her taraf kar beyazına büründü. Ağaçlarımız gelinliğini giydi. Bu olay bizi gayet memnun ediyor. İnşallah çiçeklenmemiz böyle devam eder. Bu yıl ürünlerimizi alırız” dedi.

Çiçek açmasının kendilerini memnun ettiğini aktaran Turgut Ulus ise “Yaklaşık 5 yıldır bir verim alamıyoruz. Genelde don olayları çok oluyor. Sahil köyleri dondan etkilenmiyor. Bizim buralar 5 yıldır dondan etkileniyor ve tam verim alamıyoruz. Ümidimiz bu sene. Sahil köylerinde, merkeze bağlı çoğu köylerde yandı. Yaklaşık bu bahçede 300 köke yakın kayısı ağacı var. Bir don olayı olmazsa 8 ton bir kayısı bekliyorum. Şu anlık güzel. Bizde şuanda çiçek ilacını atıyoruz. Manolya hastalığından dolayı 2 defa ilaçlıyoruz. Biz bunu geçen yıl yaşadık. Geçen yıl bir sefer attık. Hastalıkla beraber yeni filizlenen dallarda bir kuralık başladı. Bu sene güzel. Ağaçlar bir gelin gibi ve bu da bizi memnun ediyor” diye konuştu.