Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 636 oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da şimdiye kadar 21 bin 144 bina incelendi. İncelemede 55 binanın acil yıkılacak, 4 bin 636 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 21 bin 144 bina incelendi. Buna göre; 25 binanın yıkık, 55 binanın acil yıkılacak, 4 bin 636 binanın ağır, 419 binanın orta, 6 bin 291 binanın az ve 9 bin 9 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Öte yandan 709 binanın ise tespit yapılamayan bina olarak tespit edildiği bildirildi.

68 ekip 136 personelin hasar tespit çalışmalarına sahada devam ettiği öğrenildi.