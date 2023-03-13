Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 7 bini geçti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından süren hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da şimdiye kadar 28 bin 726 bina incelendi. İncelemede 7 bin 402 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 28 bin 726 bina incelendi. Buna göre; 53 binanın yıkık, 48 binanın acil yıkılacak, 7 bin 402 binanın ağır, 512 binanın orta, 7 bin 911 binanın az ve 11 bin 694 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Kent genelinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.