Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı bin 36'ya çıktı

Deprem sonrası devam eden hasar tespit çalışmaları çerçevesinde Elazığ'da bin 36 binadaki 5 bin 193 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. İkinci depremde bir binanın yıkıldığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'da, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak toplam 4 bin 810 binada 44 bin 536 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalar sonrasında bin 36 binadaki 5 bin 193 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Öte yandan 174 binadaki bin 27 bağımsız birimin orta hasarlı, 2 bin 176 binada yer alan 21 bin 911 bağımsız birimin az hasarlı, bin 266 binadaki 15 bin 401 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu bildirildi.