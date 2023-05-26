İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yıkımı başladı

Elazığ’ın Ağın ilçesinde 6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar gören bir yapıda yıkım çalışması başladı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar gören bir yapıda yıkım çalışması başladı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde ağır hasar gören bir binada yıkım çalışmaları Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu'nun de destekleriyle başladı. İş makinelerinin girdiği alanda, vatandaşların rahatsız olmaması için de azami gayret gösteriliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.